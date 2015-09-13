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الحقن الأسمنتى أحدث صيحة لعلاج الفقرات المصابة بالعمود الفقرى

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الحقن الأسمنتى أحدث صيحة لعلاج الفقرات المصابة بالعمود الفقرى الحقن الأسمنتى أحدث صيحة لعلاج الفقرات المصابة بالعمود الفقرى
أكد الدكتور محمد هانى عاشور، أخصائى العظام والعمود الفقرى بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، أن الحقن الأسمنتى يساعد فى علاج الكسور الناتجة عن مرض هشاشة العظام.

وقال خلال مؤتمر الرابطة العربية للعمود الفقرى: "إن هذه الكسور تحدث بعد إصابات ضعيفة أو خفيفة ولكن نتيجة لهشاشة العظام حيث يحدث كسر انضغاطى فى الفقرات يسبب ألما شديدا، وعدم القدرة على الوقوف أو الجلوس وكان من الصعب علاج هذه الحالات سابقا نظرا للإصابة بهشاشة العظام التى كان من الممكن حدوث مضاعفات كثيرة عند استخدام المسامير والشرائح العادية فى علاج مثل هذه الحالات".

وأشار إلى أن استخدام الحقن عن طريق الأسمنت الطبى لملء الفقرة المصابة بمثابة ثورة فى علاج مثل هذه الحالات لأنها تحدث عن طريق حقن موضعى أو تحت مخدر بسيط، وفى وقت قليل جدا ودون فتح مما ساهم فى علاج هذه الحالات بصورة كبيرة وإزالة الألم فور الانتهاء من العملية، ويصبح المريض قادرًا على الوقوف أو الجلوس فور خروجه من غرفة العمليات.

وأضاف أنه يتم استخدامه فى بعض حالات إصابات أورام العمود الفقرى .

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