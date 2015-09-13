شوف صلعتك بدأت إمتى.. الصلع قبل سن الثلاثين قد يكون علامة على ضعف الخصوبة

على الرغم من أن الصلع لدى الرجال يرتبط فى التراث الشعبى بارتفاع معدلات الخصوبة، إلا أن أحد الأبحاث الطبية التى نشرت مؤخراً قد كشفت عكس ذلك تماماً.

وأشارت الدراسة، التى أشرف عليها باحثون من تايوان، إلى أن الإصابة بالصلع وسقوط الشعر قبل بلوغ عمر الثلاثين قد يكون علامة على ضعف الخصوبة لدى الرجال، حيث ثبت أن الحيوانات المنوية يكون عددها أقل بنسبة 60% لدى الأشخاص الذين يعانون من سقوط الشعر بمعدل متوسطة أو شديدة، وكما يقل حجم السائل المنوى بنسبة 20%.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن التغييرات الهرمونية المرتبطة بسقوط الشعر قد تؤثر بشكل سلبى على الحيوانات المنوية للرجال، لافتين أن الصلع يصيب حوالى نصف الرجال بعد عمر الخمسين، ولكنه قد يبدأ أحياناً فى نهاية مرحلة المراهقة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Dermatologica Sinica"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى عشر من شهر سبتمبر الجارى.