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بعثة الحج: الحالة الصحية للمصابين المصريين فى حادث الحرم المكى مستقرة

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بعثة الحج: الحالة الصحية للمصابين المصريين فى حادث الحرم المكى مستقرة بعثة الحج: الحالة الصحية للمصابين المصريين فى حادث الحرم المكى مستقرة
قال اللواء سيد ماهر، الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إن الحالة الصحية للمصابين المصريين فى حادث سقوط رافعة بالحرم المكى مستقرة، لافتا إلى أن عدد المصابين 28 شخصا، خرج منهم 11 حالة، أما الباقى فيتلقى العلاج داخل المستشفيات.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على فضائية "الحياة"، أن هناك رعاية وتعاونا كاملا من ضباط المملكة العربية وضباط الخدمات الطبية التابعين لوزارة الداخلية لخدمة جميع الحجاج المصريين المصابين.

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مصر 365

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