هيئة الرقابة الإدارية الليبية تقرر وقف محمد الدايرى عن العمل

قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد السلام محمد سعد الحاسى، اليوم الأحد، إيقاف وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى محمد الدايرى عن العمل احتياطيا.

وأكدت الهيئة فى بيان صحفى أن قرار إيقاف الدايرى عن العمل يعد "احتياطيًا لمصلحة التحقيق"، مشددة على ضرورة تنفيذ الجهات المختصة هذا القرار، والذى يتم العمل يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره اليوم 13 سبتمبر 2015.

ولم تذكر الهيئة سبب إيقاف وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى عن العمل، فيما أكدت مصادر داخل الحكومة الليبية المؤقتة أن الدايرى يمارس مهام عمله بشكل طبيعى حتى اللحظة.