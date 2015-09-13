أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هيئة الرقابة الإدارية الليبية تقرر وقف محمد الدايرى عن العمل

Google+ Print
هيئة الرقابة الإدارية الليبية تقرر وقف محمد الدايرى عن العمل هيئة الرقابة الإدارية الليبية تقرر وقف محمد الدايرى عن العمل
قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد السلام محمد سعد الحاسى، اليوم الأحد، إيقاف وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى محمد الدايرى عن العمل احتياطيا.

وأكدت الهيئة فى بيان صحفى أن قرار إيقاف الدايرى عن العمل يعد "احتياطيًا لمصلحة التحقيق"، مشددة على ضرورة تنفيذ الجهات المختصة هذا القرار، والذى يتم العمل يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره اليوم 13 سبتمبر 2015.

ولم تذكر الهيئة سبب إيقاف وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى عن العمل، فيما أكدت مصادر داخل الليبية المؤقتة أن الدايرى يمارس مهام عمله بشكل طبيعى حتى اللحظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس