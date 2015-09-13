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شركة القناة تنظم ندوات توعية على الاستخدام الصحيح لمياه الشرب

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شركة القناة تنظم ندوات توعية على الاستخدام الصحيح لمياه الشرب شركة القناة تنظم ندوات توعية على الاستخدام الصحيح لمياه الشرب
أكد عادل عبد المنعم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام والتوعية بشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطوير أسلوب التخاطب مع شرائح المجتمع المختلفة فى إدراك قيمة التعامل مع القطاعات الخدمية مثل مياه الشرب والصرف الصحى.

وجاء ذلك خلال ندوة التوعية التى أقيمت بإدارة التخطيط فى مقر الديوان العام بحضور المهندس حاتم مصطفى مدير عام التخطيط، تزامنا مع الدورة التى تقيمها إحدى شركات القطاع الخاص.

وأشار عبد المنعم إلى أن هذه الندوة تأتى فى إطار سلسلة ندوات التوعية التى تقوم بها محافظات القناة للتعريف بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى من مخلفات الأضاحى، والتى أعد لها سيف صبحى مدير التوعية.

وأضاف عادل عبد المنعم أن تصحيح المفاهيم فى الالتزام بعدم إلقاء مخلفات فى شبكات الصرف الصحى مهم جدا وطالب مهندسى التخطيط الحاضرين بنقل هذه المفاهيم إلى شرائح المجتمع المختلفة بقطاعات السويس وبورسعيد والإسماعيلية من منطلق الشعور بالانتماء لمصرنا الحبيبة، والقضاء على السلوكيات السلبية والتعامل فى الوصول إلى مجتمع نظيف يساعد على التمتع ببهجة العيد وشعائر الفرحة بالالتزام بسنة أضحية العيد بشكل حضارى يتواءم مع طبيعة المرحلة التى نعيشها فى من إصرار على التغيير إلى الأفضل.

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مصر 365

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