تعليم السويس: تحديد البديل لتلاميذ مدارس الإخلاء الفورى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس تنفيذ قرار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهئية العامة للأبنية التعليمية والخاص بالإخلاء الفورى لـ15 من مدارس المحافظة التى صنفت حالتها بـ"الخطورة الداهمة".

وبعد مناقشة القرار مع المديرية تبين احتياج 11 مدرسة فقط للإخلاء تمثل ابنيتها خطورة على أرواح الطلاب بعد إيجاد حلول بديلة لـ4 مدارس تابعة لإدارة جنوب التعليمية.

وصرح عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس عقب تسلمه تقريرين أحدهما من إدارة شمال التعليمية - قدمه رءوف عياد وكيل الإدارة - وآخر قدمه على إبراهيم مدير إدارة الجناين أوضحا فيه المدارس البديلة التى تم تخصيصها لاستقبال تلاميذ المدارس التى شملها قرار الإخلاء للخطورة الداهمة بواقع مدرستين بإدارة الجناين و9 مدارس بإدارة شمال التعليمية.

وأضاف عبد الحافظ أن الدراسة لطلاب مدارس الإخلاء ستكون مسائية فى أغلبها لفترة زمنية أقصاها أشهر الفصل الدراسى الأول كما أكد عبد الحافظ وحيد مواصلة أعمال الصيانة بنوعيها البسيطة والرئيسية حيث تابع ما تم إنجازه فى الفترة الماضية بكثرة من 100 مدرسة تنتهى أعمال الصيانة بها نهاية الأسبوع المقبل ومنها سور مدرسة صلاح الدين الابتدائية.