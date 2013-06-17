أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

«الإخوان» لـ«المعارضة»: ابحثوا لكم عن وطن آخر فمصر للإسلاميين.. و«الإنقاذ»: «سنموت فيها وهى مش عزبتكم»

Google+ Print
«الإخوان» لـ«المعارضة»: ابحثوا لكم عن وطن آخر فمصر للإسلاميين.. و«الإنقاذ»: «سنموت فيها وهى مش عزبتكم» «الإخوان» لـ«المعارضة»: ابحثوا لكم عن وطن آخر فمصر للإسلاميين.. و«الإنقاذ»: «سنموت فيها وهى مش عزبتكم»
«الجماعة»: المؤتمر كان تهديداً لـ«الجبهة» والصف الإسلامى جاهز لإعلانها «ثورة» ومستعدون لترضية «النور»

كتب : هانى الوزيرى ومحمد طارق وإمام أحمد وسعيد حجازى منذ 16 دقيقة

قال تنظيم الإخوان، أمس، إن مؤتمر نصرة سوريا، الذى شارك فيه الرئيس محمد مرسى، مساء أمس الأول، كان «البروفة الأولى» للإسلاميين ضد المطالبين بخلع الرئيس فى 30 يونيو، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وطالبهم بأن يبحثوا لهم عن وطن آخر، فيما ردت جبهة الإنقاذ بأن هذا وطنهم ولن يتركوه وسيموتون فيه لأن «مش عزبة الإخوان».

وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بتنظيم الإخوان: «إن حشد الإخوان والقوى الإسلامية فى مؤتمر نصر سوريا، مساء أمس الأول، كان البروفة الأولى لقوة الإسلاميين فى الشارع المصرى، وكان هناك رسائل فى المؤتمر وهى أن مصر دولة إسلامية ولن تكون يوما ليبرالية أو علمانية أو شيوعية، ومفاد هذه الرسالة إن كانت مصر إسلامية فعلى بقية هذه القوى أن تبحث عن وطن آخر».

وأضاف لـ«الوطن»: «الرسالة الثانية هى أن كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ووحدتها أو السعى لانهيارها أو أن تصبح مثل سوريا أو ليبيا فهو إنسان واهم».

وتابع: «الرسالة الثالثة أن هذه القوى الإسلامية استطاعت أن تتوحد لمواجهة خطر واحد يداهم هذه الأمة المصرية، وفى توحدهم قوة».

وشدد على أن 21 يونيو الذى ستنظم فيه القوى الإسلامية مليونية أمام مسجد رابعة العدوية، سيكون هو «البروفة الثانية» والقوى الإسلامية تستهدف وصول العدد إلى 3 ملايين فى هذا اليوم.

ولفت إلى أن الرئيس مرسى وجه رسائل قوية بأنه سيحسم كل الأمور المتعلقة بالشأن المصرى بالقوة إذا أرادوا استخدامها، وقال: «مستعد أن أرضى أى واحد فى حزب النور لكى يعود للعمل الإسلامى وهذا الهدف أعلن أمس الأول»، مشيراً إلى أن القوى الإسلامية أعلنت حالة الاستنفار وستشهد الأيام المقبلة تنظيم مؤتمرات فى المحافظات ومسيرات، حتى إذا أراد المعارضون أن يكون 30 يونيو «ثورة» فالصف الإسلامى مستعد لهذه الثورة.

وقال أحمد مطر، القيادى بتنظيم الإخوان: «إن مؤتمر نصرة سوريا لم يكن استعراضا للقوة بل كان أكثر من ذلك فهو تهديد واضح للخونة والبلطجية وجبهة الإجرام والتشرد»، وأضاف: «الرئيس فعلا حيمشى يوم 30 يونيو لكن على الكورنيش بالعربية يحتفل بسنة على الرئاسة».

وهاجم قوى المعارضة الداعية لخلع الرئيس مرسى، قائلا: «فشلوا فى كل الانتخابات وانهزموا فى كل المنافسات وخسروا كل الاستفتاءات ورفضهم الشعب فى كل المواقع وتحالفوا مع اليهود والفلول وتوحدوا مع البلطجية ومولوا الإعلام الكاذب ونسقوا مع القضاء الفاسد، وانقلبوا على الديمقراطية وساروا فى طريق الفوضى، وخططوا للقتل والاغتصاب الجماعى والحرق والتدمير؛ فانصرف الشعب عنهم ولفظهم واستحقوا الدعاء عليهم أن يسحقهم الله وأن يدمرهم».

فى المقابل، قال عزازى على عزازى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ: «لن نبحث عن وطن آخر، لأننا ولدنا وسنموت فى هذا الوطن، وهذه الطريقة الإقصائية فى الخطاب تكشف عن وجه النظام القبيح الذى لا يعترف إلا بنفسه، بينما يتحدث عن توافق زائف».

وأضاف: الإخوان يكرسون يوماً بعد آخر مفهوم أن الوطن بالنسبة لهم مجرد عزبة، وأنهم لا يعترفون إلا بالأهل والعشيرة، ومواقفهم تزيد من إصرارنا على استكمال مسيرة الثورة التى تم اختطافها، وإعادتها للمسار الصحيح، وخطاب «مرسى» بين أهله وعشيرته، وما تضمنه الخطاب من تهديدات وتكفير وتخوين، لن يخيف ثوار مصر وقوى المعارضة الوطنية، ومستمرون فى الحشد لمظاهرات 30 يونيو.

ورفض على نجم، القيادى بحزب النور، تصريحات الإخوان لترضيتهم، وقال: «حزب النور لا ينزل الشارع طلباً لمناصب أو سلطة فإذا تحرك النور بالاتجاه المعاكس فإنه يتحرك لصالح مصر والمصريين فهو واجب وطنى لا يمكن أن نتخلى عنه فإذا أحسن الدكتور مرسى وقفنا معه وإذا أساء انتقدناه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا