أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

نجل الرئيس بعد الخطاب: «سنعمل ولتتحدث أعمالنا عنا»

Google+ Print
نجل الرئيس بعد الخطاب: «سنعمل ولتتحدث أعمالنا عنا» نجل الرئيس بعد الخطاب: «سنعمل ولتتحدث أعمالنا عنا»
الناشطون على صفحته: «هنسقطكم 30 يونيو»..

كتب : أحمد الشمسى منذ 6 دقائق

فور انتهاء الرئيس محمد مرسى من خطابه باستاد القاهرة لدعم القضية السورية، وإعلانه قطع العلاقات مع دمشق، عبّر نجل الرئيس الأكبر «أحمد» عن رأيه فى الخطاب، من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث كتب يقول: «لو دخلت يمين.. ليه دخلت يمين؟.. لو دخلت شمال.. ليه دخلت شمال؟.. لو وقفت مكانك.. يا خيبتك واقف مكانك؟.. لو مشيت للأمام.. يا متهور ليه تعمل كده.. لو رجعت للخلف.. دهورت حالنا وحالك.. بأقولكم إيه: قال تعالى «وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً»، ويقول تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ».. من النهارده مش هنرد ولا هنجادل ولا هندافع.. سنعمل وفقط ولتتحدث أعمالنا عنا».

لم تمر ثوان على نشر نجل الرئيس مرسى للكلمات حتى هاجمه مستخدمو موقع التواصل الافتراضى، فكتب «أحمد عطية» يقول: «نفسى بقى أشوف فعل فى البلد دى.. مش كله كلام وخطابات»، وهاجم «أحمد عبدالعظيم» الرئيس رافضاً خطابه: «من النهارده ظهرت عمالتكم وخيانتكم وتبعيتكم المفضوحة للأمريكان عبر وسطائهم قطر والسعودية.. أنتم أعوان وأدوات الاستعمار وأبواق الرجعية.. دوّر على أى بلد فيها تخلف ورجعية وتقسيم ولن تجد إلا أتباعكم.. هتتحرر وهتنضف م اﻹخوان.. موعدنا 30/6 وما النصر إلا من عند الله»، فى الوقت الذى دعم «محمد طلبة» الرئيس بقوله: «الريس وأحمد بيضربوا فى المليان النهارده»، واتفق معه «محمد فاروق»: «كده هو الصح ماكانش لازم أساساً نرد ع الأشكال دى م البداية، نشتغل وشغلنا حيتكلم بدالنا وهو اللى حيخرس كل الألسنة»، وسخر «أحمد مصطفى»: «يا ابوحميد ما هو للأسف انتو ما دخلتوش يمين أبداً، من ساعة ما مسكتم الحكم.. كله شمال شمال، لغاية ما دخلنا فى الحيطة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا