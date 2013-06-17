نجل الرئيس بعد الخطاب: «سنعمل ولتتحدث أعمالنا عنا»

الناشطون على صفحته: «هنسقطكم 30 يونيو»..

كتب : أحمد الشمسى منذ 6 دقائق

فور انتهاء الرئيس محمد مرسى من خطابه باستاد القاهرة لدعم القضية السورية، وإعلانه قطع العلاقات مع دمشق، عبّر نجل الرئيس الأكبر «أحمد» عن رأيه فى الخطاب، من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث كتب يقول: «لو دخلت يمين.. ليه دخلت يمين؟.. لو دخلت شمال.. ليه دخلت شمال؟.. لو وقفت مكانك.. يا خيبتك واقف مكانك؟.. لو مشيت للأمام.. يا متهور ليه تعمل كده.. لو رجعت للخلف.. دهورت حالنا وحالك.. بأقولكم إيه: قال تعالى «وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً»، ويقول تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ».. من النهارده مش هنرد ولا هنجادل ولا هندافع.. سنعمل وفقط ولتتحدث أعمالنا عنا».

لم تمر ثوان على نشر نجل الرئيس مرسى للكلمات حتى هاجمه مستخدمو موقع التواصل الافتراضى، فكتب «أحمد عطية» يقول: «نفسى بقى أشوف فعل فى البلد دى.. مش كله كلام وخطابات»، وهاجم «أحمد عبدالعظيم» الرئيس رافضاً خطابه: «من النهارده ظهرت عمالتكم وخيانتكم وتبعيتكم المفضوحة للأمريكان عبر وسطائهم قطر والسعودية.. أنتم أعوان وأدوات الاستعمار وأبواق الرجعية.. دوّر على أى بلد فيها تخلف ورجعية وتقسيم ولن تجد إلا أتباعكم.. مصر هتتحرر وهتنضف م اﻹخوان.. موعدنا 30/6 وما النصر إلا من عند الله»، فى الوقت الذى دعم «محمد طلبة» الرئيس بقوله: «الريس وأحمد بيضربوا فى المليان النهارده»، واتفق معه «محمد فاروق»: «كده هو الصح ماكانش لازم أساساً نرد ع الأشكال دى م البداية، نشتغل وشغلنا حيتكلم بدالنا وهو اللى حيخرس كل الألسنة»، وسخر «أحمد مصطفى»: «يا ابوحميد ما هو للأسف انتو ما دخلتوش يمين أبداً، من ساعة ما مسكتم الحكم.. كله شمال شمال، لغاية ما دخلنا فى الحيطة».