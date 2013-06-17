دعوى قضائية تتهم «مرسى» بالتحريض على إنشاء «ميليشيات عسكرية»

المدعية: كيف تتم دعوة الشعب للجهاد فى سوريا وهو أعزل وغير مؤهل لحمل السلاح؟

كتب : محمد مجدى منذ 6 دقائق

تقدمت اليوم المحامية رضا بركاوى بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى تتهم فيها الرئيس محمد مرسى بـ«التحريض على إنشاء ميليشيات عسكرية مما يعرض أمن الوطن للخطر ويشجع ضعاف النفوس على استغلال الدعوة لتسليح نفسه بدعوى السفر إلى سوريا من أجل الجهاد»، حسب صحيفة الدعوى.

واختصمت «بركاوى» فى الدعوى رقم 55654 لسنة 67 قضائية، الرئيس مرسى ود. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار الضمنى الصادر من المطعون ضدهم بدعوة المصريين للجهاد فى سوريا وما يترتب عليه من آثار.

وقالت صحيفة الدعوى «إننا نمر بظروف عصيبة، حيث تجرأت إثيوبيا وقامت بتحويل مجرى مياه نهر النيل واتخذت قراراً ببناء سد النهضة، بما يشكله من اعتداء صارخ على حقوق مصر المائية مما يعرض الفلاحين لضياع أراضيهم ويعرض السد العالى لخفض إنتاجه من الكهرباء، كما يعرض مصر للفقر المائى».

وأضافت أنه «رغم تلك الظروف العصيبة خطب رئيس الجمهورية يوم السبت الماضى فى مؤتمر (نصرة الشعب السورى) ليعلن تأييده للجهاد فى سوريا متواكباً مع ما قاله خالد القزاز مستشاره للشئون الخارجية بعدم محاسبة من يحمل السلاح ليجاهد فى سوريا قانونياً، ما سيدفع المصريين لتأخذهم الحمية للجهاد دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن حمل السلاح».

وتعجبت بركاوى من «دعوة الشعب للجهاد فى سوريا وهو أعزل وغير مؤهل لحمل السلاح رغم أن ذلك يتعارض مع قسم رئيس الجمهورية بحماية شعبه ورعاية مصالحه، كما أن الشعب السورى ترك الآلاف منه بلادهم وجاءوا إلى مصر للعيش فيها، فكيف يدعو الرئيس لمثل ذلك؟».