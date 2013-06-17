«الداخلية»: تعزيزات أمنية بسيناء لمنع تكرار «أخطاء 25 يناير»

تأمين مداخل الأنفاق.. وصحيفة إسرائيلية: طائرات «بلاك هوك» لمواجهة المهربين

كتب : الوطن منذ 3 دقائق

شهدت محافظة شمال سيناء، تعزيزات أمنية غير مسبوقة. وقال اللواء سميح بشادى، مدير الأمن، إن انتشار كافة ضباط وجنود الشرطة أمام المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة يأتى لمنع محاولة أى اقتحام أو تهريب مساجين، لتلافى تكرار الخطأ أثناء ثورة 25 يناير الماضى، مشيراً إلى أن موقف الشرطة حيادى تجاه المسيرات السلمية، والتدخل الحاسم سيكون حال الاعتداء على المواطنين، أو أى هجوم مسلح على المنشآت.

وشهدت مدن شرق العريش ورفح والشيخ زويد، وكافة المداخل المؤدية لوسط سيناء، تعزيزات أمنية شديدة، حيث وضعت المتاريس، مزودة بمدرعات وآليات تابعة للقوات المسلحة، ونشر الجيش صناديق حديدية مملوءة بالحجارة والرمال لمنع الرصاص، إضافة إلى زيادة أعداد جنود المدرعات، والدفع بآليات عسكرية أمام المنشآت الحيوية والبنوك ومديرية الأمن ومقر المحافظة، بجانب مجنزرات على المداخل المؤدية لأنفاق رفح، لمنع أى متسلل من دخول سيناء. وحلقت المروحيات العسكرية بشكل مكثف.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على 3 فلسطينيين وسورى، أثناء وجودهم بمدينة العريش. وتبين أن أحدهم يدعى «محمد. س» قادم من ليبيا للعريش، وليس لديه أوراق ثبوتية، وأحيل الباقون لجهات التحقيق لمعرفة أسباب تسللهم.

من جهة أخرى، قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن الجيش الإسرائيلى وسلاح الطيران بدآ استخدام الطائرات الحربية وطائرات من طراز «بلاك هوك»، لمطاردة المهربين على الحدود مع مصر، ونقلت تأكيدات عسكرية أن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلى تعاونت مع سلاح الطيران مؤخراً لمطاردة مهربى المخدرات، ولفتت الصحيفة إلى تعزيز القيادة الجنوبية قواتها على الحدود، مؤكدة أن أغلب المهربين الذين يخشاهم الجيش الإسرائيلى هم بدو سيناء، ويصلون إسرائيل من خلال الحدود المصرية ويلقون بالمخدرات التى يهربونها إلى الجدار أو يمررونها من تحت الجدار الحدودى، ليتلقاها المهرب الإسرائيلى بعد ذلك.