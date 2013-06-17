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دراسة تطالب الأطباء بالانتباه لاختلاف الأعراض المرضية بين الجنسين

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دراسة تطالب الأطباء بالانتباه لاختلاف الأعراض المرضية بين الجنسين دراسة تطالب الأطباء بالانتباه لاختلاف الأعراض المرضية بين الجنسين

كشفت دراسة إيطالية أجراها أطباء متخصصون فى مجال الطب الباطنى إلى وجود اختلافات فى الأعراض المرضية التى يشعر بها النساء عن الرجال فى أمراض مثل القلب، الأوعية الدموية، السرطان، أمراض الكبد وهشاشة العظام.

حيث اكتشف الباحثون فروقا إحصائية فارقة بين الأعراض التى يشعر بها الرجل والتى تشعر بها المرأة إزاء المرض الواحد، مثلما اتضح ذلك مع من يعانون من نوبات قلبية، حيث يشعر الرجال بآلام فى الصدر وأسفل الذراع الأيسر، بينما النساء اللواتى يعانين نفس المرض يشعرن بأعراض مختلفة وهى غثيان وآلام أسفل البطن.

وقال رئيس الفريق الطبى البروفيسور "جيوفانيلا باجيو" بجامعة بادوا الإيطالية لصحيفة الديلى ميل البريطانية إن المرأة فى كثير من الأحيان لا تحصل على العلاج المناسب بسبب اختلاف العرض المرضى عن الرجال وخاصة فى أمراض "القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الكبد وهشاشة العظام".

وأشار إلى أن نوع الجسم (ذكر، أنثى) يلعب دورا فى تأثير الأدوية ونسبة الامتصاص وغيرهما.

ويطالبون جيوفانيلا الأطباء أن يكونوا أكثر وعيا لاختلاف الأعراض التى أظهرتها نتائج الدراسة.

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مصر 365