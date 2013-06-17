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هل تسبب الأدوية حساسية للضوء؟

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هل تسبب الأدوية حساسية للضوء؟ هل تسبب الأدوية حساسية للضوء؟

هل تسبب الأدوية حساسية للضوء؟ الجواب نعم، إذ يحذر الخبراء من أن بعض الأدوية قد تتسبب فى زيادة حساسية البشرة تجاه الضوء، مثل بعض أدوية الروماتيزم والقلب والسكرى والأدوية النفسية، وتظهر أعراض هذه الحساسية عادة فى صورة إصابة البشرة ببعض الاستجابات التحسسية، كالاحمرار مثلا أو تغيّر اللون.

وتشير الصيدلانية إيريكا فينك حسب "جزيرة نت" إلى أنه ليس بالضرورة أن تظهر هذه الاستجابات على البشرة بعد تناول الدواء مباشرة، إذ قد تتأخر بعد مرور يومين إلى ثلاثة أيام من تناوله، ودون ارتباط مباشر بمدى التعرض لأشعة الشمس.

وتحذر إيريكا -وهى عضو غرفة الصيادلة الألمان بمدينة فرانكفورت- المصطافين الذين يخرجون تحت الشمس وفى الهواء الطلق مثلا، ممن يتناولون هذه الأنواع من الأدوية التى يشار فى نشرتها الدوائية إلى أنها تتسبب فى زيادة حساسية البشرة تجاه الضوء.

ولكى يقى المرضى بشرتهم من هذه الاستجابات التحسسية أثناء استخدامهم لهذه النوعيات من الأدوية، تنصحهم الخبيرة باستخدام كريمات واقية من أشعة الشمس ذات معامل حماية مرتفع للغاية، ولا سيما لحماية بشرتهم من الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى.

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مصر 365