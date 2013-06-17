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ننشر أسماء 1458 معلماً سيتم التعاقد معهم بالجيزة أول يوليو

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ننشر أسماء 1458 معلماً سيتم التعاقد معهم بالجيزة أول يوليو ننشر أسماء 1458 معلماً سيتم التعاقد معهم بالجيزة أول يوليو

حصل "اليوم السابع" على كشوف أسماء 1458 معلما بمحافظة الجيزة سيتم التعاقد معهم مطلع يوليو القادم بعد اعتماد الموازنة المالية الجديدة وذلك من إجمالى 1720 معلما سيتم التعاقد معهم قبل 15 أغسطس المقبل.

وقال رمضان عبد الحميد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه تم إعلان كشوف أسماء المعلمين الذين انتهى عقودهم 30 إبريل الماضى وذلك للتعاقد معهم فور اعتماد الموازنة المالية الجديدة مطلع يوليو القادم.

وأضاف رمضان أنه تم إعلان جميع المعلمين الذين تم انتهاء عقودهم فى 30 إبريل الماضى بأن يتم إحضار إفادات من المدارس والإدارات التى كانوا يعملون بها ليكون لهم أولوية التعاقد سنويا أو التعيين كل حسب درجته الوظيفية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ذهب فيه صباح اليوم الأحد وفد مكون من 7 مدرسين لمحافظة الجيزة قام 3 منهم بالدخول لمقابلة اللواء أحمد هانى السكرتير العام المساعد للاستفسار عن باقى كشوف أسماء زملائهم التى لم يتم إعلانها.

وأجرى اللواء أحمد هانى اتصالا بمدير مديرية التربية والتعليم رمضان عبد الحميد والذى تعهد بإعلان كشوف المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم 15 أغسطس القادم.

لمعرفة أسماء المعينين أضغط هنا

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