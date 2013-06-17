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الخميس.. مؤتمر صحفى حول التكلفة الاقتصادية لسوء التغذية فى مصر

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الخميس.. مؤتمر صحفى حول التكلفة الاقتصادية لسوء التغذية فى مصر الخميس.. مؤتمر صحفى حول التكلفة الاقتصادية لسوء التغذية فى مصر

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، مؤتمراً صحفياً يوم الخميس القادم، يعلنان فيه نتائج دراسة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لسوء تغذية الأطفال فى ، ووسائل معالجة هذه المشكلة.

وذكر بيان لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، إن هذه النتائج تعد جزءا من دراسة أوسع عن تكلفة الجوع فى أفريقيا، وهو مشروع برعاية مفوضية الاتحاد الأفريقى، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لشؤون أفريقيا وبرنامج الأغذية العالمى.

وأشار البيان إلى أنه يتم تنفيذ هذه الدراسة الرائدة فى 12 دولة فى أفريقيا، وهى تسلط الضوء على الدول التى تفقد الكثير من الأموال، نتيجة انخفاض الإنتاجية، وزيادة النفقات الصحية، بسبب سوء تغذية الأطفال حالياً وفى الماضى.

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