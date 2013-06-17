أعانى من انسداد حاد فى شريان بالساق فماذا أفعل؟

أرسل قارئ يسأل، أعانى من انسداد حاد فى شريان بالساق وأعانى من ألم شديد منذ يومين فماذا أفعل أفيدونى أرجوكم؟

الدكتور محمد المغاورى عبده استشارى الجراحة العامة والأوعية الدموية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى يؤكد على أن هذا المريض يجب أن ينقل إلى المستشفى فورا لأنه من الممكن أن يكون مصابا بأكثر الحالات الطارئة التى من الممكن أن تؤدى إلى مشاكل كبيرة، وهى حالة الانسداد الحاد فى شرايين الفخذ، ولذا يحدث فى كل المستشفيات التعامل معها وعلاجها بسرعة شديدة على أنها حالة لا تحتمل الانتظار.

وهذه الحالة لا يمكن أن تنتظر أكثر من 24 ساعة دون حدوث ضرر شديد، فى الساعات الست الأولى من الممكن جدا أن يتم علاجها دون حدوث أى آثار جانبية على المريض، ومن الممكن أيضا أن يمكن علاجها من 18 ساعة من حدوثها وحثى 24 ساعة الأولى عليها، وذلك لأنها حالة تقوم بإغلاق الشريان الرئيسى المغذى لساق المريض بالكامل ولذا تجب إزالة الجلطة خلال الـ24 ساعة الأولى حتى لا يحدث نوع من عدم سريان الدم للساق فتنتهى الحالة إلى الاضطرار إلى بتر الساق ومن الممكن أن يصل البتر إلى أعلى الفخذ بالكامل.

وأضاف الدكتور محمد أن المريض يشعر فجأة بألم فى الساق قوى مع اصفرار واضح فى الفخذ أو الطرف السفلى وبعدها يبدأ اللون فى التغير إلى اللون الأزرق، وتكون الساق باردة وتتخذ الأطراف اللون الأزرق أيضا .وذلك لأن الجلطة التى تحدث للساق تقوم بإغلاق الشريان فى الأوراك أو الفخذ مما يؤدى إلى حدوث قصور حاد فى تدفق الدم فى الساق.