29 مصابا في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس وأعضاء تمرد في "الفيوم"

كتب : الأناضول منذ 0 دقيقة

أصيب 29 شخصا في اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين للرئيس في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة.

وقال مجدى عبدالرحمن مدير عام مرفق إسعاف الفيوم إن حصيلة الاشتباكاتوصلت إلى 29 شخصا بعضهم مصاب بأسلحة بيضاء وآخرين مصابين بطلقات الخرطوش. وأضاف أنه يتم تم نقل بعض المصابين إلى المستشفي وجاري نقل الآخرين، فيما لم يتسن التأكد من انتماءات المصابين.

واندلعت الاشتباكات بعد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين مسيرة لدعم "الشرعية" في إشارة لدعم الرئيس محمد مرسي، انطلقت من مسجد الشبان المسلمين وسط المحافظة، ولكن عند مرورها بنقطة تجمع لأحد عناصر حملة "تمرد" التي تجمع توقيعات المواطنين لسحب الثقة من الرئيس في منطقة "سواقي الهدير" اندلعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط عدد من المصابين.

وبعد مرور المسيرة واحتواء تلك الاشتباكات قام عدد من المحتجين بمحاولة اقتحام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان مما أدى لوقوع عدد آخر من المصابين، بحسب شهود عيان لمراسلة الأناضول. ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية على الواقعة حتى الآن.