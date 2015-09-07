عصابة "نادية" تسرق السيارات وتزور لها أوراق رسمية و تبيعها فى دمياط

أسدل ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط الستارعن لغز سرقة السيارت وبيعها بالأسواق بعد ان تعددت البلاغات التي وردت إلى الأقسام والمراكز التابعة لمديرية الأمن.

وتمكنت قوة من رجال مباحث دمياط بإشراف العميد سيد العشماوى مديري إدارة البحث الجنائي عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع السيارات المسروقة والمهربة جمركياً، بعد طمس أرقام الشاسية والموتور وتزوير رخص التسيير وبيعها بلوحات معدنية مزورة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية تفيد قيام كلاً من السيد .ع .ا سن 38 خفير نظامي " من قوة مركز مينة النصر " دقهلية ومقيم بذات العنوان و رمضان .ا .ع سن 46 مصور ومقيم كفر العرب دائرة مركز فارسكورو"نادية .و .ف" سن 43 بدون عمل ومقيمة بدائرة قسم دمياط الجديدة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في بيع السيارات المسروقة والمهربة جمركياً بعد طمس أرقام الشاسية والموتور وتزوير رخص التسيير وبيعها بلوحات معدنية مزورة ويتخذون مدينة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

و تم تشكيل فريق بحث للتحري عن الواقعة وضبط مرتكبيها برئاسة السيد العقيد رئيس قسم المباحث الجنائية وبإشراف السيد العميد / مدير إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام بدمياط.

>و تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين .

> و تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لذلك وضبط معهم السيارة رقم 85171 ملاكي دمياط ماركة باسات موديل 2001 .. قيادة المتهم الأول .. وبالكشف عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية خاصة بسيارة أخري ورخصة التسيير مزورة .

>وبمناقشة المتهمين و بإرشاد المتهم الأول تم ضبط السيارات الأتية : السيارة رقم 13298 ملاكي دقهلية ماركة كيا سيراتو مطموسة الشاسية والموتور والرخصة الخاصة بها الصادرة من إدارة مرور ميت غمر بإسم / محمد سلامة إبراهيم سلامة والتي قام ببيعها وتم ضبطها لدي خالد عبد الفتاح .ع سن 26 عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة و السيارة رقم 6022 ملاكي إسماعيلية ماركة فولكس بورا مطموسة الشاسية والموتور والتي قام ببيعها وتم ضبطها لدي عصام العوضي .ا سن 25 مدير مكتب استيراد وتصدير ومقيم بناحية سيف الدين / دائرة مركز الزرقا .

>و السيارة رقم 45471 ملاكي دمياط ماركة دايو سيلا مطموسة الشاسية والموتور والتي قام ببيعها وتم ضبطها لدي محمد صفوت .ن سن 30 حاصل علي دبلوم زراعة ومقيم بناحية تفتيش السرو / دائرة مركز فارسكور .

> وبإرشاد المتهم الثاني تم ضبط السيارة رقم ط د س 5772 ماركة كيا ريو حمراء اللون والتي كانت بحوزته استعدادا لبيعها .

و كشفت العصابة قيامهم بطمس أرقام الشاسية والموتور وتزوير رخص التسيير بمعرفه المتهمة الثالثة ، وبتفتيش مسكنها تم العثور علي جهاز كمبيوتر والطابعة الخاصة به ماركة H B ألوان وحقيبة سوداء بها العديد من الأوراق والتوكيلات وصور بطاقات ـ وتوكيل بيع مزور لإحدى السيارات المضبوطة وعقد بيع مزور بالشهر العقاري , مختوم بدون بيانات والتي تستخدمها لتزوير التراخيص الخاصة بالسيارات .

>و تم التحفظ علي السيارات المضبوطة .

وتم التنسيق مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص السيارات ورفع بصمة الشاسية والموتور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3233 إداري قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2015م .



>