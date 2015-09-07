مصرع 6 بحادث ووفاة شاب صعقا بالكهرباء والعثور على جثة صياد بالسويس

شهدت محافظة السويس، مساء الأحد، عددا من الحوادث المتفرقة من بينها مصرع 6 أشخاص بحادث مرورى بطريق السويس القاهرة، كما لقى شاب حتفه صعقا بالكهرباء، وتم العثور على جثمان صياد على شاطئ السخنة.

فى البداية لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخران فى حادث تصام سيارة ملاكى وسيارة نقل بطريق التحويلة، التى تربط بين طريق السويس - القاهرة القديم، بالطريق الجديد، قبالة مقابر السويس الجديدة، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحة المستشفى.

كان اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالحادث، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا، وتبين أن الحادث وقع بالتحويلة الفرعية التى تربط بين طريق السويس القاهرة القديم، والجديد الذى يشهد أعمال رصف وتوسعات.

ووقع الحادث بتصادم سيارة ملاكى ماركة سوزوكى يستلقها 7 ركاب بسيارة نقل، بطريق الوصلة الفردى نتيجة لعدم تقدير المسافات بين السيارتين وبسبب وجود انحرافات حادة بالطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق، وتم رفع آثار الحادث بالطريق عقب معاينة النيابة للسيارتين، وانتقل فريق أعضاء النيابة لمستشفى السويس العام لسؤال المصابين حول الحادث، وما إذا كان سائق السيارة النقل استخدم المكابح من عدمة، والسرعة التى كان يسير بها.

كما انتشل رجال الإنقاذ البحرى فى السويس جثة صياد بمنطقة الأدبية بطريق السخنة، كان قد غرق منذ خمسة أيام عقب سقوطه من مركب صيد بخليج السويس.

كان العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا من إدارة الدفاع المدنى، تفيد بانتشال جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين للرائد أحمد دراز رئيس مباحث عتاقة أن المتوفى يدعى "غريب.م" قد سقط من على متن أحد مراكب الصيد الذى أبحر الثلاثاء الماضى مع فتح موسم الصيد، وسحبت الأمواج جثمانه، حتى عثر عليه قبالة الشاطئ العام بالأدبية مساء أمس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السويس العام.

كما استقبل مستشفى السويس العام شابا لقى مصرع بعد أن صعق بالكهرباء داخل منزله، وتم إصدار تصريح بدفنه وتسلمة أسرته جثمانه.