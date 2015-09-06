الملح والسكر واللحوم الحمراء سموم تسبب الشيخوخة المبكرة

يتأثر الجلد بالتأكيد من خلال كل ما نتناوله عن طريق الفم من طعام أو مشروبات، لذلك فمن المهم أن نكون حذرين جداً فيما يدخل الجسم، وهناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من تغيير شكل البشرة وظهور علامات واضحة للشيخوخة المبكرة وانتفاخ الوجه.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى“Medical News Today”، عن 3 أطعمة خطيرة على البشرة ويفضل تجنبها للحصول على بشرة متوهجة وأكثر جمالا وإشراقاً، وتشمل:

1- اللحوم الحمراء

2- الملح

3- السكر

>أوضح الباحثون أن اللحوم الحمراء تسبب انسداد الأوعية الدموية وزيادة الصلابة بسبب محتواها المرتفع من الكارنيتين، وهذا يؤدى إلى شيخوخة الجلد فى وقت مبكر من العمر.>أوضح الخبراء أن الملح يسبب انتفاخ أنسجة الجلد ومشاكل حب الشباب وهذه أسباب كافية لتجنب الملح، حيث إنه يعطى مظهر غير صحى للبشرة بالتأكيد.>لذلك يجب دائماً التحقق من كمية الملح المستخدم فى الطعام بعناية.>إضعاف الجهاز المناعى هى واحدة من الخصائص الناتجة عن استخدام السكر، كما أنه يسبب أضرار طبقة الكولاجين والإيلاستين التى هى ضرورية لمنع تجاعيد البشرة.