الداخلية تحيل واقعة تعدى ضباط على سيدتين بحدائق القبة للتحقيق

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وجه بإحالة واقعة تعدى بعض الضباط على سيدتين أثناء حملة إشغالات بمنطقة حدائق القبة إلى جهاز التفتيش والرقابة للفحص والتحقيق، ومن ثم عرض النتائج عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

واعترف "عبد الكريم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد عبر فضائية "ten"، بأن الواقعة فيها خطأ وتجاوز من قبل ضباط الشرطة يستلزم التحقيق والمحاسبة، مشدداً على أن ذلك يتعارض مع توجيهات الوزير خلال اجتماعاته مع جميع رجال الأمن التى تنص على حفظ العلاقة الجيدة بين فرد الأمن والمواطن ومراعاة التوازن فى تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الإنسان.

وشدد على أن الوزارة تتصدى بكل حزم لأخطاء رجال الأمن كونها تطمس جهود تضحيات الضباط بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن.

موضوعات متعلقة..

>