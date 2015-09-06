أخبار مصر للساعة 10.. محلب: لن أسمح باستثناءات فى تنسيق الجامعات

نشر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها تكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالى الدكتور سيد عبد الخالق، بتجميد قرار تفويض المجلس الأعلى للجامعات له فيما يخص التنسيق الجغرافى.

وأضاف "محلب"، فى تصريحات خاصة لبرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد عبر فضائية "ten"، أنه لا توجد استثناءات فى التنسيق الجغرافى للطلاب فى الجامعات المصرية، وتابع: "لن أسمح بالاستثناءات فى الجامعات المصرية".

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