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عمرو أديب يفاجئ رجاء الجداوى بـ"آخر النهار"ويغنى لها "Happy Birthday"

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عمرو أديب يفاجئ رجاء الجداوى بـ"آخر النهار"ويغنى لها "Happy Birthday" عمرو أديب يفاجئ رجاء الجداوى بـ"آخر النهار"ويغنى لها "Happy Birthday"
فاجأ الإعلامى عمرو أديب الفنانة رجاء الجداوى بمداخلة هاتفية خلال استضافتها ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى عادل حمودة على فضائية "النهار"، وغنى لها " Happy Birh Day To You" بصوته على الهواء بمناسبة عيد ميلادها اليوم الأحد.

وقال الإعلامى عمرو أديب للفنانة الكبيرة : "أنتى أجمل أنثى اشتغلت معاها فى حياتى، وهفضل طول عمرى أشتغل معاكِ فى البرامج ، وحاكون موجود دائما جنبك"، ، فيما كشف عن سر اختفائه على الشاشة وعدم تقديمه لبرنامج "القاهرة اليوم" قائلاً "إجازة شوية بعد 20 سنة شغل ..علشان أتأمل".
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