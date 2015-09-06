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مساعد وزير الدفاع اليمنى: اكتشفنا أسلحة وأجهزة تنصت إيرانية بعد تحرير عدن

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مساعد وزير الدفاع اليمنى: اكتشفنا أسلحة وأجهزة تنصت إيرانية بعد تحرير عدن مساعد وزير الدفاع اليمنى: اكتشفنا أسلحة وأجهزة تنصت إيرانية بعد تحرير عدن
قال مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء عبد القادر العمودي، إنه بعد تحرير محافظة عدن على خلفية اجتياح ميليشيا الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح اكتشفت المقاومة وجود أسلحة إيرانية تركها الحوثيون وفروا بعد الهزيمة التى لحقت بهم، وتابع:" قبل نحو شهر تم ضبط شحنات من أجهزة التنصت إيرانية الصنع كانت في طريقها للحوثيين".

وأضاف "العمودى" خلال حواره ببرنامج " بصراحة"، الذى تقدمه الإعلامية زينة يازجى عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية، أن التحالف الحالى ميليشيا الحوثى وقوات "صالح" تحالف هش لن يستمر طويلاً، مشدداً على أن مسألة صنعاء ستحسم قريباً والاستعداد جار لخوض معركة مأرب، وتابع :"تعز منطقة مهمة والمقاومة تخوض قتالاً شرساً هناك".
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