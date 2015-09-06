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محافظ الإسكندرية يعلن عن حملة كشف وعلاج مجانى بالمؤسسات العلاجية

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محافظ الإسكندرية يعلن عن حملة كشف وعلاج مجانى بالمؤسسات العلاجية محافظ الإسكندرية يعلن عن حملة كشف وعلاج مجانى بالمؤسسات العلاجية
أعلن هاني المسيري محافظ الإسكندرية اليوم أنه بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك تقرر أن يكون الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المترددين على جميع مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة للمحافظة وذلك يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري ، تحت إشراف الدكتور عمر الإبراشي مدير عام المؤسسة العلاجية بالإسكندرية والذي تم تعيينه في أغسطس 2015.

وأشار المسيري إلى أن مستشفيات المؤسسة العلاجية هي 4 مستشفيات بالمحافظة تتبع للإشراف المباشر من المحافظ وهي مستشفيات الماترنتيه للنساء والولادة بوابور المياه ومستشفى المبرة بفلمنج ومستشفى أحمد ماهر بمحطة والمستشفى القبطي بمحرم بك ، موضحا أنه من المخطط ان تخضع هذة المؤسسة لتطويرات ملحوظة فى الفترة القصيرة القادمة.

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مصر 365

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