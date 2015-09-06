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"الآثار الإسلامية" تشن حملة لإزالة التعديات على مسجد تربانة بالمنشية

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"الآثار الإسلامية" تشن حملة لإزالة التعديات على مسجد تربانة بالمنشية "الآثار الإسلامية" تشن حملة لإزالة التعديات على مسجد تربانة بالمنشية
منطقة آثار إسكندرية برئاسة أحمد متولى، مدير إدارة الآثار الإسلامية بالإسكندرية اليوم الأحد، حملة جديدة لإزالة التعديات بمنطقة المنشية، وذلك بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن إسكندرية وشرطة السياحة والآثار ومباحث السياحة والآثار وقسم شرطة المنشية ومباحث قسم المنشية وحى الجمرك ومندوبى من محافظة إسكندرية.

وذلك لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث تجمعت الحملة بقسم شرطة المنشية وتوجهت لتنفيذ قرارات الازالة الواقعة على مسجد تربانة وتم الاعتراض من قبل شاغلى العقارات وتم عمل محاضر واتخاذ باقى الاجراءات القانونية.

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