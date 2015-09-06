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مكتبة الإسكندرية تفتتح أول معرض صيفى للكتاب

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مكتبة الإسكندرية تفتتح أول معرض صيفى للكتاب مكتبة الإسكندرية تفتتح أول معرض صيفى للكتاب
افتتحت مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب مساء اليوم أول معرض صيفي للكتاب في بلازا مكتبة الإسكندرية المستمر والذى يستمر فى الفترة من 6 إلى 16 سبتمبر .

يهدف المعرض الذي ينظم لأول مرة لتنشيط الحياة الثقافية في الإسكندرية ويعد ختام للأنشطة الثقافية للمكتبة التي شهدت مهرجانًا للفنون.
>ويضم المعرض تنظيم مسابقات يومية للجمهور؛ للتحفيز على القراءة والمعرفة، وإقامة علاقة تفاعلية بين الشباب والكتاب والمثقفين والمفكرين من خلال الأنشطة اليومية للمعرض.

وعلى جانب آخر، ستشهد الفترة القادمة تكثيف برامج التعاون بين مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب، خاصة في مجال النشر والأنشطة المشتركة، وبصفة خاصة معارض الكتب، وإعداد تقارير عن حالة النشر في .

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