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وزير التعليم العالى يتفقد استعدادات جامعة القناة لإقامة أسبوع الجامعات

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زار الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، اليوم الأحد، جامعة قناة السويس، استقبله خلالها الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة.

وعقد وزير التعليم العالى لقاءً مع قيادات الجامعة للاطمئنان على الاستعدادات لأسبوع شباب الجامعات العاشر الذى تستضيفه جامعة قناة السويس، بدءًا من السبت المقبل 12 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر، والمقرر أن يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واصطحب رئيس الجامعة وزير التعليم العالى فى جولة لمشاهدة استعدادات الجامعة للأسبوع، زار خلالها مسرح الجامعة والملاعب الجديدة والمدينة الجامعية، وتابع استعدادات الجامعة وأثنى على الجهد المبذول من الجامعة.

وأكد الوزير فى تصريحاتٍ صحفية، أنه لا وجود لأى استثناءات فى التحويل بالجامعات، وأن جميع أعمال التوزيع الجغرافى تتم وفق القانون، وأن أعمال النقل تتم وفقًا لحالات حددها القانون والمجلس الأعلى للجامعات تتعلق بأبناء الشهداء.

وقال وزير التعليم العالى إن الدولة صرفت خلال العامين الأخيرين عشرات المليارات من أجل تجهيز وإعداد المستشفيات وتطوير العملية الصحية، وأن المستشفيات الجامعية تشهد تطويرًا فى كل الجامعات، لافتًا إلى افتتاح مستشفيات جامعية خلال العام الحالى، بتكلفة تصل إلى 5 ونصف مليار جنيه، بجانب افتتاح مركز الكبد بالمنوفية قريبا، بتكلفة تصل إلى نحو مليار جنيه، ومركز طنطا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، ومركز سموحة بمليار جنيه.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن تنفق مليارات من أجل صحة المواطن، مضيفا أن ملتقى التوظيف الذى سيقام خلال أسبوع الجامعات، سيوفر 2000 فرصة عمل لشباب القناة وسيناء.

وأعلن الوزير أنه جار بحث إقامة أول جامعة بتخصصات بحرية لخدمة مشروعات تنمية محور القناة وسيناء، تشمل مواد علمية مرتبطة بالموانئ والصناعات الجديدة التى تقام هناك وفى وادى التكنولوجيا، لافتا إلى تشجيع الوزارة التعليم غير النمطى والمرتبط بالبيئة.

وقال إنه قدم أبحاثا علمية تقدم بها علماء وباحثون بالجامعات المصرية وبينها جامعة القناة حول تنمية منطقة القناة ومنطقة الانفاق إلى الجهات المسئولة، للمساهمة والاستفادة بها فى العمل والتنمية.

وشدد الوزير على رفض أى ممارسة أى نوع من أنواع السياسة أو العمل الحزبى داخل الجامعات المصرية، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك فى الوقت الذى تتيح فيه الجامعات ندوات التثقيف السياسى بحضور كبار رجال الفكر والسياسة والاقتصاد.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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