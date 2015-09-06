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قوات التحالف بقيادة أمريكا تنفذ 21 ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا

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قوات التحالف بقيادة أمريكا تنفذ 21 ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا قوات التحالف بقيادة أمريكا تنفذ 21 ضربة جوية ضد داعش بالعراق وسوريا
قالت قيادة المهام المشتركة فى بيان اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 21 ضربة جوية ضد قوات تنظيم داعش فى العراق وسوريا أمس السبت.

وأكبر تركيز للضربات كان قرب الفلوجة فى العراق حيث استهدفت خمس ضربات جوية مناطق لتجمع المقاتلين والمعدات ومبنى ومخبأ.

وذكر البيان، إن 12 ضربة أخرى نفذت قرب ست مدن عراقية حيث استهدفت وحدات تكتيكية ومواقع قتالية وأسلحة وأصول أخرى خاصة بالتنظيم.

وفى سوريا استهدفت أربع ضربات جوية معدات بناء ووحدة تكتيكية وموقعاً قتالياً.
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