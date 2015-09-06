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ضبط 15 صوماليًا أثناء توجهم فى قطار إلى مفوضية اللاجئين بالقاهرة

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ضبط 15 صوماليًا أثناء توجهم فى قطار إلى مفوضية اللاجئين بالقاهرة ضبط 15 صوماليًا أثناء توجهم فى قطار إلى مفوضية اللاجئين بالقاهرة
ألقى رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالأقصر، مساء اليوم الأحد، القبض على 15 صومالى الجنسية داخل أحد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة وذلك بمحطة سكة حديد الأقصر، وتبين أنهم دخلوا بطريقة غير شرعية.

تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من الخدمات الأمنية بمحطة السكة الحديد بتمكن القوات من ضبط 8 سيدات و7 رجال جميعهم يحملون الجنسية الصومالية، لدى استقلالهم أحد القطارات المتجهة للقاهرة وبتفتيش حقائبهم وسؤالهم عن بطاقات الهوية وتراخيص العمل أكدوا وجود بطاقات تحقيق الشخصية لكنهم دخلوا مصر بطريقة غير شرعية متوجهين لمقر مفوضية اللاجئين بالعاصمة لإنهاء أوراقهم، وهم كل من "هدى.م.ن" 20 سنة، و"فتحية.ب.ى" 27 سنة، و"أشواق.م.ج" 28 سنة، و"مشتاقة.ع.أ"23 سنة، و"فهمية.ع.ى" 25 سنة، و"هيتال".ه.ج" 22 سنة، و"سهرة.م.ع" 22 سنة، و"هبة.ى.ع: 25 سنة، و"حبيب.ع.م" 23 سنة، و"محمود.س.ى" 25 سنة، و"فرحان.م.ع" 23 سنة، و"محمد.س.أ" 25 سنة، و"ياسين.ح.ج" 24 سنة، و"عبد الحكيم.ع.ع" 25 سنة، و"عبدالرشيد.ع.ن" 21 سنة.

أمر مدير الأمن باقتيادهم لديوان قسم بندر الأقصر بعدما تحرر لهم المحضر رقم 3/120 أحوال قسم شرطة محطة سكة حديد الأقصر لسنة 2015 وذلك لعرضهم على النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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