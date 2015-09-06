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ضبط متهم هارب من تنفيذ 66 حكما قضائيا بدمياط

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ضبط متهم هارب من تنفيذ 66 حكما قضائيا بدمياط ضبط متهم هارب من تنفيذ 66 حكما قضائيا بدمياط
ضبط النقيب محمد الهوارى، معاون مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، (محمد. ا. ع)، محكوم عليه هارب، وصاحب محل ملابس، مقيم بمدينة رأس البر، والصادر ضده 66 حكما قضائيا.

وأمر اللواء فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، بتكريم وتحفيز الضابط، ليكون مثالاً يحتذى به بين زملائه، مؤكّدًا أن التكريم يأتى حرصًا على تقدير دور الضباط فى الحفاظ على المنظومة الأمنية، وإعادة الاستقرار للشوارع، وضبط الخارجين على القانون، فى إطار الحملات الأمنية المستمرة، مطالبًا جميع الضباط بمواصلة العمل، وتحقيق أعلى درجات الأمن والانضباط.

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