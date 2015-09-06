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إصابة 15 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق الصالحية فى الشرقية

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إصابة 15 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق الصالحية فى الشرقية إصابة 15 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق الصالحية فى الشرقية
استقبل مستشفى الصالحية المركزى بالشرقية 15 مصابا، فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "فاقوس – الصالحية".

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم نقل المصابين للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم، بإشراف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن إصاباتهم تنوعت ما بين جروح وكدمات وسحجات وكسور، ومن المقرر خروج بعضهم بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
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