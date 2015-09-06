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تأجيل استئناف النيابة على براءة سيد مشاغب وحبس حسام كهربا لـ20 سبتمبر

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تأجيل استئناف النيابة على براءة سيد مشاغب وحبس حسام كهربا لـ20 سبتمبر تأجيل استئناف النيابة على براءة سيد مشاغب وحبس حسام كهربا لـ20 سبتمبر
قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، ضم استئناف النيابة على حكم براءة سيد مشاغب إلى استئناف حسام كهربا على الحكم بحبسه شهر، على خلفية اتهامهما باقتحام مقر نادى الزمالك، والتعدى على رئيسه، وأجلت نظر الاستئناف، لجلسة 20 سبتمبر، لإعلان المتهمين.

ودفع أسامة الجوهرى، دفاع المتهمين، بعدم جدية التحريات، وانتفاء حالة التلبس بالنسبة للمتهمين سيد وكهربا، حيث إنهما لم يتم ضبطهما متلبسين بمسرح الجريمة ولم ترد أسماؤهما إلا بتحريات المباحث، وهى غير كافية ما لم يعضدها دليل بالأوراق، بالإضافة إلى التلفيق وكيدية الاتهام لاختلاف أعضاء الوايت نايتس مع رئيس النادى فى أسلوب الإدارة.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما توجه رئيس الزمالك إلى مقر النادى لحضور مؤتمر تقديم البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض، ففوجئ بشخص يهاجمه ويصفعه من الخلف، وآخر رشه بمادة سائلة، وتدخل حرس النادى وضبط أحد الجناة، وأعلن وايت نايتس مسئوليته عن الاعتداء على رئيس الزمالك، وبث الواقعة عبر الإنترنت بعد إخفاء ملامح الجناة باستخدام برامج خاصة.

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مصر 365

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