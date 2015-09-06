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فتاة تشعل النار فى نفسها بعد معاتبة زوجة أبيها تأخرها فى إعداد الطعام بأوسيم

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فتاة تشعل النار فى نفسها بعد معاتبة زوجة أبيها تأخرها فى إعداد الطعام بأوسيم فتاة تشعل النار فى نفسها بعد معاتبة زوجة أبيها تأخرها فى إعداد الطعام بأوسيم
أشعلت فتاة النيران فى نفسها لمرورها بحالة اكتئاب نفسى بسبب معاتبة زوجة أبيها المتكررة لها عن تأخرهها فى إعداد الطعام وعدم تنظيف المنزل، فقامت الفتاة بسكب البنزين على ملابسها وأشعلت النيران فى نفسها بأوسيم.

كان تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطاراً بقيام فتاة تدعى "م.ح" 22 سنة بإشعال النيران فى نفسها بسبب مرورها بحالة نفسية صعبة وإصابتها باكتئاب نتيجة معاتبة زوجة أبيها المتكررة لها عن عدم طهى الطعام وتنظيف المنزل، فأحضرت زجاجة بنزين وأشعلت النيران فى نفسها وأصيبت بجروح وحروق وصلت لنسبة 70% نتيجة النيران التى التهمت جسدها.

وكشفت تحريات المقدم هشام بهجت رئيس مباحث قسم أوسيم، أن والد الفتاة انفصل عن والدتها وتزوج عليها بأخرى وأن زوجة أبيها كانت تعاملها معاملة سيئة، وتجبرها على تنظيف المنزل وطهى الطعام لها ولأبنائها فأصيبت بحالة اكتئاب وأشعلت النيران فى نفسها، وأن والدها قام بإحضار خرطوم مياه وتمكن من إخماد النيران التى التهمت جسد الفتاة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.

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مصر 365