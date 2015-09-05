نجيب ساويرس لـ"خالد صلاح": الوفد لم يستفزنى وما يفعله "غيرة" من مرشحينا

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، إنه يستطيع حل مشاكل مصر فى 5 سنوات، مطالبًا الحكومة بتحديد أولوياتها فى الفترة الحالية وأن يكون الاستثمار فى المقدمة، وليست قضية طالبة حاصلة على "صفر".

وأوضح المهندس نجيب ساويرس، أنه لم يتحدث عن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد من قبل بسوء، ولكن تقديره للأزمة الحالية بأن أعضاء "الوفد" يقولون له "هل من المعقول أن حزب لديه ثلاث سنوات فقط يقصدون "المصريين الأحرار"، يحقق كل هذا النجاح ونحن الوفديون الذين لنا تاريخ لم نفعل هذا حتى الآن"، إذن الموضوع غيرة من نجاح المصريين الأحرار، مؤكدًا أنه لن يدخل فى قوائم انتخابية ولن يدخل فى صدام مع الرئيس أو من يمثله قائلاً: "واللى يزعل مننا ما يديناش صوته".

وكشف رجل الأعمال المصر، عن أن طموحات حزب المصريين الأحرار، هو تحقيق أعلى معدلات النجاح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أن الحزب يطمح فى 200 مقعد فى البرلمان المقبل، وهذه ليست جريمة، لأننا لن نسيطر على البرلمان بأكمله والذى يبلغ 600 مقعد، لاسيما أن حزب المصريين الأحرار يؤمن بفصل الدين عن السياسة، وعلى المصريين النزول لاختيار نواب البرلمان المقبل وامتناعهم سيكرر خطأهم مرة أخرى كما حدث مع مرسى فى انتخابات الرئاسة.

وأضاف "ساويرس" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن ما حققناه فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى غير مترجم على أرض الواقع، مضيفًا: "لو أننى صانع قرار سأقدم عرضًا للشركة صاحبة اكتشاف حقل الغاز الجديد، بزيادة نسبتها 2% لكى أنجز المشروع فى عامين بدلاً من 4".

وأوضح رجل الأعمال، أنه يجب على الحكومة أن تدفع أصحاب المصانع بشراء البترول بدلاً من وزارة البترول لكى يحل كل مستثمر أزمته بنفسه، منوهًا بأنه لا يطمح أن يصبح رئيسًا للحكومة، قائلاً: "إبراهيم محلب صعبان عليا لأنه عجز عشر سنوات زيادة".

وأشار نجيب ساويرس، إلى أنه يملك 3 مليارات جنيه ويطمح فى استثمارها فى مصر، ولكن لا يجد ما يستثمر فيه داخل مصر، نافيًا وجود مصالح خاصة ليدافع عنها فى البرلمان المقبل، نافيًا أن يكون له أى سلطة داخل مصر ولكن كل ما يحتاجه هو مساهمته فى حل مشكلة الفقر حتى يُشفع له عند لقاء ربه.

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