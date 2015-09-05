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21 عجلا سودانيا وأستراليا للتخفيف عن المواطنين بالأقصر

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21 عجلا سودانيا وأستراليا للتخفيف عن المواطنين بالأقصر 21 عجلا سودانيا وأستراليا للتخفيف عن المواطنين بالأقصر
أكد عبد المنعم السباعى وكيل وزارة بالأقصر استلام 11 عجلا سودانيا و10 عجول أسترالية لتوزيعها على المدن فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة غلاء اللحوم ومساندتهم فى حملتهم لمقاطعة الجزارين.

وقال وكيل وزارة التموين - فى تصريح اليوم السبت - إنه سيتم توزيع 10 عجول خلال الفترة القادمة ما بين مدينتى الأقصر وإسنا ، مشيرا إلى أنه تم توزيع 21 عجلا إضافيا نظرا لاحتياج الأسواق، بسعر الكيلو 57 جنيها للحوم الأسترالية و45 للحوم السودانية .

وأضاف السباعى أن العجول يتم ذبحها بالإسماعيلية وتصل طازجة إلى الأقصر عبر مبردات ،وسيتم توزيع العجول على مدن إسنا ، وأرمنت والأقصر.
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مصر 365

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