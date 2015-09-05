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4 سيدات يغافلن "جواهرجى" ويسرقن نصف كيلو ذهب بالمحلة

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4 سيدات يغافلن "جواهرجى" ويسرقن نصف كيلو ذهب بالمحلة 4 سيدات يغافلن "جواهرجى" ويسرقن نصف كيلو ذهب بالمحلة
قامت 4 سيدات بمغافلة جواهرجى بقرية دمرو بمركز المحلة وسرقوا مشغولات ذهبية تعادل نصف كيلو جرام وفروا هاربين.

تلقى العميد طارق داوود مأمور مركز المحلة بلاغا من عادل عفيفى جواهرجى بقرية دمرو بقيام 4 سيدات بمغافلته وسرقة مشغولات ذهبية تعادل نصف كيلو جرام، تحرر محضر بالواقعة وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والرائد أحمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة والملازمان أول محمد مجدى وأحمد دبيس معاونا مباحث المركز، وتم التحفظ على كاميرا المراقبة الخاصة بالمحلة ويكثف فريق البحث جهوده لتحديد هوية المتهمات لإلقاء القبض عليهن.

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مصر 365