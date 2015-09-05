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القبض على عاطل وسائق بحوزتهما بندقيتى خرطوش و8 طلقات بالسلوم

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القبض على عاطل وسائق بحوزتهما بندقيتى خرطوش و8 طلقات بالسلوم القبض على عاطل وسائق بحوزتهما بندقيتى خرطوش و8 طلقات بالسلوم
تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى إخطاراً، أمس الجمعة، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلوم والقوة المرافقة لهم، من ضبط عاطل وسائق وبحوزتهما بندقيتى خرطوش و8 طلقات.

وتمكنت القوات من ضبط "نجم الدين.أ.أ"، (35 سنة) سائق، مقيم السلوم والسابق اتهامه فى 2 قضية تعاطى كحوليات وحيازة سلاح نارى، والقضية رقم 915/2014 آداب عامة، وضبط "ميلود.ع.س.ع" (43 سنة) عاطل، مقيم بعزبة مناع السلوم، والسابق اتهامه فى 3 قضايا "سلاح – مخدرات – ضرب"، آخرها القضية رقم 986/2008 جنح السلوم ضرب، وذلك أثناء استقلالهما السيارة رقم 7513 ج ه ى ماركة تويوتا موديل 1984 بيضاء اللون قيادة الأول وبحوزتهما 2 بندقية خرطوش عيار 12 محلى الصنع و8 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما المضبوطات بدون ترخيص بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365