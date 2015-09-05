القبض على صيدلى وبحوزته 2300 قرص مخدر بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط صيدلى وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة.>تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، يفيد ضبط "سمير أ" 65 سنة صيدلى حر ومقيم بندر محلة دمنة. وبحوزته 2300 قرص مخدر مختلف الأنواع ومبلغ مالى 1500 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6321 جنايات مركز محلة دمنة لسنة 2015م.