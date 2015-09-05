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بالصور.. ضبط 69 مخالفة تموينية و70 بطاقة ذكية بأحد المخابز بالساحل الشمالى

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شنت مديرية بمطروح، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بمدينة الضبعة وسيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية للمواطنين ومصطافى وزائرى المحافظة .

قال السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 69 محضرا متنوعا، لمخالفات عرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وعرض لحوم خارج السلخانة وبدون غطاء.

كما تم ضبط 70 بطاقة زكية، لدى أحد المخابز وتاجر تموين، يقومان بصرف الخبز على ماكينة الصرف دون تحميل الدولة تكلفة إنتاج وكذا التصرف فى كميات الدقيق مقابل أعداد الخبز المدونة فى البطاقات الزكية والسلع التموينية، وتم تحرير المحاضر وأرسلت للنيابة للتصرف كما سيتم العرض على محافظ مطروح لاتخاذ العقوبات اللازمة.

من جانبه، شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على بذل المزيد من الجهد من مفتشى التموين، فى مراقبة المخابز والأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وملاحقة المخالفين، لضبط الأسعار وذلك حرصاً على مصلحة المواطن فى حصوله على السلع المدعمة من الدولة .

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال فصل الصيف لضمان ضبط الأسعار من السلع المدعمة من الدولة فى الأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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