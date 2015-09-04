جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 4 ساعات مرصعة بالألماظ قيمتها 700 ألف جنيه

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، محاولة مهندس مصرى تهريب 4 ساعات "رولكس" مرصعة بالألماظ، وتقدر قيمتها بنحو 700 ألف جنيه لبيعها والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر مطلع بالمطار بأن مأمور الجمرك عبد العال نعمان اشتبه فى الراكب لدى عودته قادما من تركيا على متن الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول، وبتفتيشه أمام محمد قناوى مدير إدارة الجمرك عثر بحوزته على المضبوطات.

وأمر عمر سعد، مدير جمارك المطار، بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك واتخاذ الإجراءات القانونية.

>



>