أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جهود لكشف سبب سقوط شاب عاطل من "السادس" ببولاق الدكرور

Google+ Print
جهود لكشف سبب سقوط شاب عاطل من "السادس" ببولاق الدكرور جهود لكشف سبب سقوط شاب عاطل من "السادس" ببولاق الدكرور
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من الطابق السادس بمنطقة بولاق الدكرور، لمعرفة ما إذا كان انتحر أو سقط سهوا أم تعرض للقتل من قبل شابين رهن التحقيق حاليا.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا بسقوط شاب من شرفة شقة فى الطابق السادس بشارع الشهيد أحمد حمدى، ما أسفر عن مصرعه.

وانتقلت قوة، بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقيادة العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الحادث، وتبين لهم أن الأهالى تحفظوا على شابين حاولا اقتحام الشقة التى سقط منها العاطل.

كما تبين أن الشقة تسكنها فتاة كانت على علاقة بالشابين المقبوض عليهما ثم تعرفت على شابين آخرين استأجرا لها الشقة، وعندما علم الشابان توجها فاستعانت بصديقيها الجديدين للدفاع عنها ولانشغالهما أرسلا لها صديقهما الثالث "محمد . ا . ع" - 28 سنة عاطل.

وبعد دخول "محمد" الشقة داهمها المقبوض عليهما إلا أن الفتاة أغلقت الباب فى وجهيهما، وفى الأثناء سقط محمد من غرفة الشقة، ولم يتبين ما إذا كان المقبوض عليهما اقتحما الشقة وألقياه من النافذة أم انتحر.. وهو السؤال الذى تحاول المباحث الإجابة عنه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق مع الشابين المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365