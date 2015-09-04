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بالصور.. ضبط 28 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات و13 توك توك بالمهندسين

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واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، حملاتها على محاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات ومتابعة الحالة بكافة الطرق وإزالة أى عوائق مرورية تتسبب فى الزحام.

وقاد العميد توفيق عبد العاطى، مدير إدارة مرور العجوزة، حملة مكبرة على ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابى وجامعة الدول العربية بالمهندسين ضبطت 13 مخالفة "توك توك"، وتحرير المحاضر اللازمة لسائقيها إضافة إلى ضبط 28 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وميكروباص بدون لوحات معدنية و6 مخالفات قيادة بدون رخص تسيير، و3 مخالفات قيادة بدون رخص قيادة.

وأكد اللواء عبد العاطى شن الحملات المرورية بشكل دورى على محاور وميادين المحافظة بناء على تعليمات اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، وتكثيف الحملات على الدراجات البخارية والتى عادة ما تستخدم فى العمليات الإجرامية وعلى التكاتك التى تسير فى الطرق الرئيسية والميادين وعادة تتسبب فى الزحام.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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مصر 365