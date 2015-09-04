إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

أصيب منذ قليل، 5 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة بلاط بالوادى الجديد حيث انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته الى النيابة لمباشرة التحقيق .

وكان قد ورد إخطار للواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة بلاط بالقرب من قرية الشيخ، أسفر عن إصابة سماح سعد حسن 55 سنة وميرفت نور الدين محمد 48 وعبد الوهاب أحمد سنوسى 55 سنة وأنس محمد سعد 30 سنة وأحمد يحيى محمد 5 سنوات بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء الجسم.