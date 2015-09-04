أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

Google+ Print
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
أصيب منذ قليل، 5 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة بلاط بالوادى الجديد حيث انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته الى النيابة لمباشرة التحقيق .

وكان قد ورد إخطار للواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة بلاط بالقرب من قرية الشيخ، أسفر عن إصابة سماح سعد حسن 55 سنة وميرفت نور الدين محمد 48 وعبد الوهاب أحمد سنوسى 55 سنة وأنس محمد سعد 30 سنة وأحمد يحيى محمد 5 سنوات بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365