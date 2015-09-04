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العثور على جثة مجهول بوادى حجول فى السويس

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العثور على جثة مجهول بوادى حجول فى السويس العثور على جثة مجهول بوادى حجول فى السويس
عثر ضباط مباحث قسم شرطة عتاقة بالسويس اليوم الجمعة، على جثة مجهولة وملقاة بالقرب من الطريق والجبل بمنطقة وادى حجول بطريق السويس السخنة.

وتم إخطار اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس والعميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحثى للكشف عن هوية الجثمان وملابسات الواقعة.
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