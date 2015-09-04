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ضبط صاحب معرض سيارات خطف شابا وزوجته بسبب خلاف مالى فى روض الفرج

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ضبط صاحب معرض سيارات خطف شابا وزوجته بسبب خلاف مالى فى روض الفرج ضبط صاحب معرض سيارات خطف شابا وزوجته بسبب خلاف مالى فى روض الفرج
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على صاحب معرض تأجير سيارات وعاطل لقيامهما باختطاف أحد الأشخاص وزوجته بسب خلافات مالية بينهما، وعلى إثر ذلك خططا لاختطافه وزوجته ومساومتهما على المُبلغ مقابل إطلاق سراحهما.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة الساحل من "محمد. ص. ب" ومقيم دائرة قسم شرطة روض الفرج، بتلقيه اتصالا هاتفياً من هاتف شقيقه "كريم" ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أخبره خلاله المتصل باختطاف شقيقه المذكور وزوجته وطلب منه مبلغ 15 ألف جنيه نظير إطلاق سراحهما، ومن خلال جمع المعلومات أكدت تحريات فرق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "راضى. غ. س" 46 سنة، صاحب معرض لاستئجار السيارات بدائرة القسم سبق اتهامه فى قضية ضرب، و"غنيم.س" 24 سنة عامل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوات من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم م ر ط 162 ملك وقيادة الأول، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظراً لوجود خلافات مالية مع المجنى عليه، وعلى أثر ذلك خططا لاختطافه وزوجته ومساومة المُبلغ على إطلاق سراحهما مقابل المبلغ المشار إليه، وتمكنت القوات من إطلاق سراح المجنى عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.
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