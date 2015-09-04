ضبط موجه بالأزهر استولى على 615 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

نجح موجه دينى بالأزهر الشريف فى الإسكندرية باستغلال وظيفته لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين والنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والأراضى.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغاً من "أحمد ف ع م" 36 سنة حاصل على ليسانس دراسات إسلامية مقيم مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ، وعدد "4" آخرين ضد "وليد ع ع ش" 39 سنة "فى إجازة بدون مرتب" مقيم دائرة قسم سيدى جابر لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "ستمائة وخمسة عشر ألف جنيه" بعد إيهامهم بقدرته على استثمارها فى مجال تجارة العقارات والأراضى مقابل نسبة ربح شهرية متفق عليها إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم وتهرب منهم.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وأن المتحرى عنه استغل وظيفته فى إدارة التوجيه الدينى بالأزهر الشريف مما بث الطمأنينة لدى الكثير من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته طبنجة محدث صوت وعدد 45 طلقة صوت، وبمواجهته اعترف، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية من ضبط "مجدى س ح ع" 49 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد" 140" إيصال سحب على بياض منسوب صدورها للإدارة العامة للمرور مزيلين ببصمة خاتم شعار الجمهورية - مبلغ 280 جنيهاً – صورة بطاقة رقم قومى ورخصة تسيير باسم "غادة ع ا" وإيصال سحب رخصة قيادة باسمه وضبط بمسكنه جهاز لاب توب – جهاز حاسب آلى - هارد ديسك – طباعة - إسكنر - 2 حبارة ألوان – وبعض الأدوات التى تستخدم فى التزوير - هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بإدارة المرور وترويجها على عملائه مستخدماً الأدوات المضبوطه بحوزته، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط "محمد .ا" 28 سنة عاطل مقيم دائرة قسم مينا البصل بحوزته عدد "135" قطعة لمخدر الحشيش" تزن حوالى 500 جرام – بقصد الاتجار "مطواه - ومبلغ 65 جنيهاً وهاتف محمول، و "محمد ا ى ا" 47 سنة عاطل بحوزته عدد " 28 " لفافه لمخدر الهيروين " تزن حوالى 50 جرام - بقصد الإتجار " مبلغ 200 جنيهاً – هاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه من ضبط "عبد الله ا ع" 55 سنة عاطل مقيم ادكو محافظة البحيرة بحوزته عدد " 16 " قطعة لمخدر الحشيش" تزن حوالى 150 جراما – بقصد الاتجار" ومبلغ 225 جنيهاً.

كما تم ضبط "أحمد س ع ز" 43 سنة عاطل " له معلومات جنائية مسجلة " مقيم دائرة القسم بحوزته عدد " 17 " قطعة لمخدر الحشيش" تزن حوالى 200 جرام – بقصد الاتجار " ومبلغ 150 جنيهاً- هاتف محمول .

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه تفيد قيام كل من "محمد ا م م" 23 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم، وشقيقه "رضا" 28سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد " 5 " طرب لمخدر الحشيش " تزن حوالى 1250 جراما"، وعدد " 2 " هاتف محمول أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما .

أقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

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