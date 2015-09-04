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ضبط حارس عقار استولى على مصوغات بـ2 مليون جنيه من شقة رجل أعمال بالإسكندرية

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ضبط حارس عقار استولى على مصوغات بـ2 مليون جنيه من شقة رجل أعمال بالإسكندرية ضبط حارس عقار استولى على مصوغات بـ2 مليون جنيه من شقة رجل أعمال بالإسكندرية
نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد فى كشف غموض سرقة خزينة رجل أعمال من منزله وبداخلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية يصل ثمنها إلى 2 مليون و250 ألف جنيه.

كان المجنى عليه "كامل ا م" قد أبلغ باكتشافه سرقة خزينه صغيرة الحجم بداخلها مبلغ 5000 دولار أمريكى ومبلغ 10000 يورو، وبعض المشغولات الذهبية من داخل غرفة النوم بالشقة سكنه بدائرة القسم.

تم وضع خطة بحث تحت إشراف اللواء أحمد حجازى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف ملابسات الحادث وتحديد مرتكب الواقعة.

وأسفرت جهود البحث إلى أن مرتكب الواقعة حارس العقار "محمد ج ع ا" 27 سنة مقيم دائرة ثان الرمل وله محل إقامة آخر بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، والذى قام بترك العمل بالعقار فجأة وأخذ جميع متعلقاته دون إخطار اتحاد الملاك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن المذكور وضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية والألماظ وعدد 6 جنيهات ذهب – عدد 3 ساعات يد ماركة أوميجا ورولكس ومبلغ 8000 جنيه – ومليون وأربعمائة وسبعين ألفا وخمسمائة وخمسين دينارا عراقيا.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف أن المبلغ المالى 8000 جنيه من حصيلة بيع بعض المسروقات "8 جنيهات ذهبية – سلسلة – خاتم ذهب" لـ"مشهور ن ع" 40 سنة صاحب كشك مقيم دائرة ثان المنتزه "تم ضبطه" الذى أرشد عن السلسلة والخاتم، وقرر بقيام شقيقه محمد ببيع الجنيهات الذهبية بالقاهرة، وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 2 مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، وتم التحفظ على المتهمين والمسروقات.

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