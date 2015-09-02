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نيابة الفيوم تحقق فى انتحار شاب شنقًا داخل غرفته

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نيابة الفيوم تحقق فى انتحار شاب شنقًا داخل غرفته نيابة الفيوم تحقق فى انتحار شاب شنقًا داخل غرفته
بدأت نيابة مركز سنورس بالفيوم التحقيق في واقعة انتحار شاب في العشرينيات من عمره مقيم بقرية بيهمو بدائرة المركز بعدما شنق نفسه داخل غرفته.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من قسم شرطة سنورس بورود بلاغ من "حمدان. ع. ح" 66 سنة فلاح مقيم بقرية بياهمو بانتحار نجله "ج.ح"- 24 سنة - وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين وجود الشاب داخل غرفته بمنزل والده ووجود حبل معلق بسقف الغرفة.

وبمناظرة الجثة تبين وجود سحجات بالرقبة من آثار التفاف الحبل حول رقبته ويرتدي ملابسه كاملة وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 6430 لسنة 2015 وتولت نيابة مركز سنورس التحقيق.

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