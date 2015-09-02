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أهالى قرية بالمنيا يقطعون الطريق بعد مصرع طفل فى حادث سيارة

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أهالى قرية بالمنيا يقطعون الطريق بعد مصرع طفل فى حادث سيارة أهالى قرية بالمنيا يقطعون الطريق بعد مصرع طفل فى حادث سيارة
قام عدد من أهالى قرية القيس بمركز بنى مزار بقطع طريق القرية الفرعى بعد مصرع طفل صدمته سيارة بالمنيا.

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بالمنيا، تفيد بقيام العشرات من أهالى قرية القيس بمركز بنى مزار، بالتجمهر ومحاولة قطع الطريق أمام قريتهم احتجاجاً على مصرع طفل فى حادث سيارة.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، حيث تبين مصرع طفل عمرة 7 سنوات من أبناء القرية صدمته سيارة مسرعة، وفر سائقها هارباً، مما أثار حفيظة الأهالى وأشعلوا إطارات السيارات ومنعوا مرور مركبات السير احتجاجا على مصرع الطفل، والمطالبة بإقامة مطب صناعى أمام القرية منعاً لتكرار وقوع السير، وتمكنت أجهزة الأمن من تفريقهم وإعادة الهدوء للقرية.

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مصر 365