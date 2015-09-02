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قبل الحكم فى تحريضها على الفسق.. محامى شاكيرا: مقدم البلاغ هدفه الشهرة

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قبل الحكم فى تحريضها على الفسق.. محامى شاكيرا: مقدم البلاغ هدفه الشهرة قبل الحكم فى تحريضها على الفسق.. محامى شاكيرا: مقدم البلاغ هدفه الشهرة
قال محمد خيرى، محامى المطربة "شاكيرا" المتهمة مع الراقصة برديس، بالتحريض على الفسق والفجور، إن مقدم البلاغ ضد موكلته هدفه الشهرة.

وقبل يوم من الحكم فى القضية، التى تنظرها جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى، والتى تضمنت تهم التحريض على الفسق ونشر الرذيلة، والفعل الفاضح وصناعة خادش للحياء، قال المحامى إن موكلته تترقب الحكم، مؤكداً فى الوقت نفسه ثقته التامة فى نزاهة القضاء.

وأضاف محامى شاكيرا: "موكلتى عضو نقابة مهن تمثيلية، ومقيدة فى المصنفات الفنية وتدفع ضرائب، وهناك مشاهد أكثر جرأة من كليب الكمون".

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بجلسة 20 أغسطس الماضى إلا أنها قررت مد أجل الحكم فى القضية لجلسة 3 سبتمبر. وكانت الراقصة برديس، قد اعترفت أمام نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، أن مخرج "كليبها" هو من طالبها بتنفيذ حركات وإيماءات مثيرة، وكانت تستجيب له بحكم خبرته فى تصوير الفيديو كليب، وبحثا عن الشهرة، وحتى يكون عليها إقبال فى الإفراح، ولم يكن هدفها إثارة الغرائز.

وأضافت برديس أمام كريم رستم وكيل أول نيابة العجوزة، أن مباحث الآداب ألقت القبض عليها أثناء وصلة رقص لها بأحد كباريهات شارع الهرم، ولم تعلم بأمر ضبط وإحضارها.

بينما نفت المطربة شاكيرا كل التهم الموجهة لها من قِبَل النيابة، مؤكّدة أنها تقدم فنا راقيا ليس به أى إثارة أو تحريض على الفسق، وأن مخرج الكليب هو من يطلب منها بعض الحركات، مشيرة إلى أنها تعمل منذ سنوات بتصريح من المصنفات الفنية كفنانة استعراضية، وهى مهنة قانونية، وتدفع الضرائب، وعضو بنقابة المهن التمثيلية، وكل المحاضر التى قُدِّمَت ضدها كيدية.

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مصر 365

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